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Deutsche Bank пригрозил отказаться от сотрудничества с правительством России

23 Августа 2018 в 10:25
Deutsche Bank пригрозил отказаться от сотрудничества с правительством России

Deutsche Bank может прекратить деловые отношения с правительством России. Соответствующее письмо было направлено лондонским подразделением Кабмину РФ. На такие меры финансовая организация планирует пойти, если в течение 30 дней не будет передана информация о клиентах по услугам, предоставляемым Кабмину в рамках программы Know Your Customer, сообщают «Ведомости».

Как подчеркнули в банке, это программа подразумевает получение информации о клиентах, чтобы предотвратить отмывание денег или финансирование терроризма. Причём данные должны периодически обновляться, сообщает Газета.ру.

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