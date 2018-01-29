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Детёныш миниатюрной антилопы дикдика появился в столичном зоопарке

29 Января 2018 в 15:25
Детёныш миниатюрной антилопы дикдика появился в столичном зоопарке

Детёныш миниатюрной антилопы дикдика родился в Московском зоопарке. Сейчас он весит меньше килограмма, но это не помешало ему сразу встать на ноги, сообщает портал мэра столицы.

Теперь ему в течение двух месяцев предстоит питаться материнским молоком, после чего он перейдёт на взрослый корм. Как рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова, в будущем детёныш миниатюрной антилопы будет кушать траву и листья.

Посмотреть на малыша можно уже сейчас. Он находится в экспозиции «Копытные Африки». Правда, есть вероятность, что мать спрячет его от любопытных глаз в шалаше.

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