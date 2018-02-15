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Детям-подкидышам начали выплачивать социальные пенсии

15 Февраля 2018 в 18:31
Детям-подкидышам начали выплачивать социальные пенсии

Как рассказал НСН сенатор Виталий Богданов в Курской области Отделением Пенсионного фонда с помощью органов опеки выявлено 20 детей-подкидышей. На начало 2018 года уже 7 таких детей являлись получателями пенсии.

С 2018 года в России введен новый вид пенсии — пенсия детям-подкидышам, информация о родителях которых неизвестна. Такая мера принята, чтобы уравнять права «подкидышей» и детей-сирот. Раньше подкидышам такие выплаты положены не
были, так как юридически у них не было родителей, а значит, и кормильцев. К подкидышам относятся и найденные на улицах дети, родители которых не известны, а так же младенцы, от которых отказались в роддоме. Пенсия составляет 10 068
рублей в месяц до 18 лет. В случае поступления в ВУЗ на очное отделение, пенсию продлевают до 23 лет.
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