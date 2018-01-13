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Детский омбудсмен рассказала о состоянии отравившихся в Подмосковье кадетов

13 Января 2018 в 18:41
Детский омбудсмен рассказала о состоянии отравившихся в Подмосковье кадетов

Прокуратура и Роспотребнадзор проверяют ситуацию с массовым отравлением детей в одной из кадетских школ в Люберцах. Об этом сообщила НСН Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Двое взрослых и 18 детей были госпитализированы 13 января с признаками острой кишечной инфекции.

«В настоящий момент Роспотребнадзор проводит проверку.  По предварительным данным питание в школе было привозным. Будет проведена проверка компании, которая поставляла питание в школу. На месте также работают Прокуратура и Следственный комитет по Московской области.  Мы держим ситуацию на контроле. Сейчас главное, чтобы состояние детей нормализовалось», - заявила Мишонова.

Как сообщил ТАСС глава Мнздрава Подмосковья, первые вызовы от пострадавших поступили 12 января -  через сутки после того, как дети вернулись с каникул. Сейчас врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести. Им назначена антибактериальная терапия.

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