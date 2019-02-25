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Детские поликлиники Петербурга переведут на новые стандарты уже к 2020 году

25 Февраля 2019 в 17:32
Детские поликлиники Петербурга переведут на новые стандарты уже к 2020 году

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился перевести все детские поликлиники города на новые стандарты «бережливой поликлиники» к началу 2020 года. Об этом глава Северной столицы объявил на совещании с членами правительства города в Смольном, сообщает ТАСС.

Как отметил Беглов, Санкт-Петербург постарается перевыполнить по срокам задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным. Глава государства в послании Федеральному собранию завил о необходимости перевода всех детских поликлиник на новые высокие стандарты к 2021 году.

«Стыдно называться Северной столицей России, если мы не обеспечим всех без исключения жителей доступной и качественной медицинской помощью", - подчеркнул врио губернатора.

Как отмечают власти Санкт-Петербург, за 2018 год за счет воплощения в жизнь стандартов «бережливой поликлиники», удалось практически в два раза уменьшить время ожидания пациентами приема к участковому врачу-терапевту. В три раза сократилось и время ожидания в регистратуре.

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