«Детище Цукерберга» переживает падение

Основные фондовые индексы США снизились на фоне самого резкого в истории однодневного падения акций «Facebook», передает РИА «Новости».

Акции «детища Марка Цукерберга» рухнули на 18,96% на фоне финансового отчета за II квартал и прогнозов компании, разочаровавших рынок. Накануне «Facebook» сообщил о снижении выручки в 1,4 раза в годовом выражении — до 13,23 миллиарда долларов.

«Facebook» — крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания (Facebook Inc.), владеющая ею. Была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете — Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом.



