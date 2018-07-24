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Дети погибли в ДТП в Нижегородской области

24 Июля 2018 в 23:32
Дети погибли в ДТП в Нижегородской области

Двое детей погибли при столкновении легкового автомобиля «Хендай» с фурой «Скания» в Кстовском районе Нижегородской области, сообщил РИА «Время Н» источник в силовом ведомстве.

ДТП произошло на 468 километре федеральной трассы М7 у села Работки.

В результате аварии погибли двое детей, еще один ребенок и двое взрослых пострадали. Пострадавшие госпитализированы.

Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» — автомобильная дорога федерального значения Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань— Уфа (с подъездами к Владимиру, Иванову, Чебоксарам, Ижевску, Перми). Магистраль М7 начинается на востоке Москвы от места пересечения МКАД и шоссе Энтузиастов (однако отсчёт расстояний ведётся от центра Москвы), далее трасса проходит по территории Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики, Республики Татарстан и Республики Башкортостан. Протяжённость магистрали 1351 километр.

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