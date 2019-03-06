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Детей в Германии посоветовали не рядить индейцами

6 Марта 2019 в 09:18
Детей в Германии посоветовали не рядить индейцами

Руководство детского сада в немецком Гамбурге порекомендовало родителям не наряжать детей в костюмы индейцев или шейхов. Письмо было разослано в преддверии весеннего праздника «розовый понедельник», сообщает немецкий таблоид Bild.

В нем поясняется, что термин «индейцы» был придуман для коренных народов Америки колонизаторами и поэтому оскорбителен. На самом деле никаких индейцев нет и никогда не было, передает life.ru.

При этом администрация сослалась на образовательную брошюру, автор которой советовал, в частности, обращать внимание на костюмы, которые «могут быть проблематичными для развития гендерных ролей», и предлагал, в частности, нарядить мальчика в костюм русалки, а девочку в костюм супергероя, пишут «Известия».

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