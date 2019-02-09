«Детей Азии» приветствовал президент Путин

Владимир Путин направил обращение к юным участникам I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Открытие состязаний состоялось на Сахалине с участием сотен зрителей и волонтеров.

«Уверен, что для юных участников Игры станут настоящим праздником, позволят продемонстрировать свои способности, волевой характер и победный настрой, приобщиться к миру большого спорта. И конечно, подарят всем присутствующим радостные и незабываемые впечатления»,- говорится на сайте Кремля.

Разыгран первый комплект медалей. Москвич Илья Трегубов и представительница Сахалинской области Анна Кожинова финишировали первыми в классической гонке.

Всего же спортсмены, представляющие 20 стран, будут бороться за 93 комплекта медалей. В программе – фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки и прыжки на лыжах с трамплина.

Ранее двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с НСН резко раскритиковал единый стандарт подготовки детей