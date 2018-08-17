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Десятки тысяч человек пострадали из-за наводнений в Венесуэле

17 Августа 2018 в 22:56
Десятки тысяч человек пострадали из-за наводнений в Венесуэле

Более 60 тысяч человек пострадали из-за разлива рек в штате Амасонас на юге Венесуэлы, заявил депутат Национальной ассамблеи Ромель Гусамана.

Он убежден, что в штате нужно объявлять режим чрезвычайной ситуации.

В штате Амасонас развернуты 50 убежищ для жителей затопленных районов.

Амасонас — один из 23 штатов Венесуэлы. Административный центр штата — город Пуэрто-Аякучо. До начала XX века административным центром был город Сан-Фернандо-де-Атабапо. Название штата происходит от реки Амазонка, в бассейне которой он располагается.

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