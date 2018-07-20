Туристы пошли ко дну вместе с автобусом-амфибией на реке Миссури

В США на реке Миссури пошел ко дну экскурсионный автобус-амфибия. На его борту находился 31 турист. 13 человек, включая детей, погибли, передает RT. Три человека пропали без вести, семеро госпитализированы.

Инцидент произошел во время шторма в четверг. Лодка пыталась справиться с сильным ветром и волнами, но через какое-то время затонула, пишет «Свободная пресса». В сети появилось видео, которое было снято свидетелями кораблекрушения из ресторана еще одного судна. На кадрах видно, как два автобуса-амфибии борются со штормом. Одно судно выплыло, а второе постепенно опускалось все ниже и в конце концов ушло под воду вместе с людьми.

На помощь терпящему крушение судну пытался прийти капитан оказавшегося рядом корабля Branson Belle, он старался подойти как можно ближе к амфибии, чтобы эвакуировать людей, но из-за сильного ветра этот маневр не удался. Однако выжившие с затонувшего судна рассказали, что из воды их спасал именно капитан этого корабля.









