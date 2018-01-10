Десятки российских бизнесменов купили мальтийское гражданство

ФОТО: www.malta2u.com

Более 730 человек с типичными русскими именами приобрели мальтийское гражданство в течение трёх лет. Такое сообщение опубликовала официальная газета правительства страны.

Стоит отметить, что в списке перечисляются имена, которые полностью совпадают с именами известных российских бизнесменов, а также их родных. Так в перечне оказался основатель «Яндекса» Аркадий Волож, совладелец ICT Holding Александр Несис и другие, сообщает Газета.ру .

Напомним, в 2013 году на Мальте появилась возможность получить гражданство представителям других стран. Для этого нужно вложить инвестиции в экономику государства, сообщает Ura.ru .