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Десятки российских бизнесменов купили мальтийское гражданство

10 Января 2018 в 11:40
Десятки российских бизнесменов купили мальтийское гражданство
ФОТО: www.malta2u.com

Более 730 человек с типичными русскими именами приобрели мальтийское гражданство в течение трёх лет. Такое сообщение опубликовала официальная газета правительства страны.

Стоит отметить, что в списке перечисляются имена, которые полностью совпадают с именами известных российских бизнесменов, а также их родных. Так в перечне оказался основатель «Яндекса» Аркадий Волож, совладелец ICT Holding Александр Несис и другие, сообщает Газета.ру.

Напомним, в 2013 году на Мальте появилась возможность получить гражданство представителям других стран. Для этого нужно вложить инвестиции в экономику государства, сообщает Ura.ru.

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