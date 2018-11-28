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Десятки россиян не впустили на Украину после инцидента в Керченском проливе

28 Ноября 2018 в 16:30
Десятки россиян не впустили на Украину после инцидента в Керченском проливе

Более 85 гражданам России Украина отказала во въезде на свою территорию после инцидента в Керченском проливе. С проблемами сталкиваются пассажиры разных авиакомпаний, сообщает РИА Новости.

В аэропорту Киева их разворачивают обратно в Минск, отмечает «Дни.ру».

Отношения между Россией и Украиной обострились после того, как украинские военные корабли нарушили российскую границу и были задержаны.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН не исключил введения санкций в отношении России после конфликта с Украиной. 



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