Десятки пассажиров теплохода отравились в Петербурге

Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства отравления пассажиров теплохода «Лунная соната» в Санкт-Петербурге. Около полусотни человек почувствовали недомогание во время туристической экскурсии после горячего обеда. Один несовершеннолетний пассажир доставлен в больницу с острой кишечной инфекцией, передаёт «Русская планета» .

По данным Следственного комитета, судно перевозило около 300 пассажиров, на борту находились также 120 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело. Уже установлено, что у некоторых работников ресторана не было действующих медицинских книжек. Директора заведения задержали, кухня закрыта.