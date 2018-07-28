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Десятки фотографий «кровавой Луны» опубликовали в соцсетях

28 Июля 2018 в 11:48
Десятки фотографий «кровавой Луны» опубликовали в соцсетях

В соцсетях появились десятки фотографий лунного затмения, которое жители России смогли наблюдать в ночь с 27 на 28 июля.

Затмение_1.jpg

Затмение началось в 21.24 мск и продлилось до 1.19 мск. Россияне смогли наблюдать это событие так долго, потому что Луна сейчас находится на максимальном удалении от Земли (в апогее) и значительно меньше тени, которую отбрасывает наша планета.

Затмение_2.jpg

Погруженная в тень Земли Луна окрасилась в кроваво-красный цвет.

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Затмение смогли увидеть жители на территории всей России. На Дальнем Востоке это явление наблюдалось под утро, а лучше всего «кровавую Луну» рассмотрели на Северном Кавказе, Южном Урале и Прикаспийской низменности, пишет RT.

РИА Новости

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