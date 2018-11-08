Десятки человек погибли во время бунта в колонии Таджикистана

Не менее 27 человек погибли в результате бунта заключенных в одной из колоний Таджикистана. Как сообщает РИА Новости, среди убитых есть два офицера — сотрудник исправительного учреждения и спецназовец. Ещё шестеро сотрудников ранены. Среди заключенных – порядка 25 погибших. ЧП случилось в колонии номер 3 города Худжанда, расположенного на севере Таджикистана. В этой колонии содержатся осуждённые за тяжкие преступления, а также за терроризм и экстремизм, в том числе за участие в террористических и экстремистских группах.

По предварительным данным, бунт затеял один из заключенных – сторонник запрещённой в России группировки ИГ. Он обезоружил охранника, затем нападавшего поддержали другие заключенные. Они напали на сотрудников колонии и захватили один из корпусов. Спецназ УВД Согдийской области республики подавил мятеж.