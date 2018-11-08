Четверг
08 ноября
USD 66.09
EUR 75.68
Горячие новости

Десятки человек погибли во время бунта в колонии Таджикистана

8 Ноября 2018 в 14:00
Десятки человек погибли во время бунта в колонии Таджикистана

Не менее 27 человек погибли в результате бунта заключенных в одной из колоний Таджикистана. Как сообщает РИА Новости, среди убитых есть два офицера — сотрудник исправительного учреждения и спецназовец. Ещё шестеро сотрудников ранены. Среди заключенных – порядка 25 погибших. ЧП случилось в колонии номер 3 города Худжанда, расположенного на севере Таджикистана. В этой колонии содержатся осуждённые за тяжкие преступления, а также за терроризм и экстремизм, в том числе за участие в террористических и экстремистских группах.

По предварительным данным, бунт затеял один из заключенных – сторонник запрещённой в России группировки ИГ. Он обезоружил охранника, затем нападавшего поддержали другие заключенные. Они напали на сотрудников колонии и захватили один из корпусов. Спецназ УВД Согдийской области республики подавил мятеж.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.