Страшный пожар в Каире унес десятки жизней. Видео

Не менее 24 человек погибли, полсотни пострадали в результате пожара в поезде на главном железнодорожном вокзале столицы Египта. Об этом сообщает издание Al Shorouk. По предварительным данным, состав при выезде из депо врезался в крытую платформу на станции Рамсес, после чего прогремел взрыв. Огонь перекинулся на здание вокзала.

По другой версии, пожар начался после столкновения поезда с бетонной стеной на платформе, предположительно, после того, как один из вагонов сошёл с рельсов, передаёт RT .

Информацию о погибших также подтвердил источник агентства Reuters, правда, не уточнив точное число жертв. Очевидцы трагедии публикуют в социальных сетях видео ЧП.



