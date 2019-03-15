Пятница
15 марта
USD 65.4
EUR 74.06
Горячие новости

Десятки человек погибли при атаке на мечети в Новой Зеландии

15 Марта 2019 в 07:28
Десятки человек погибли при атаке на мечети в Новой Зеландии

Не менее 27 человек погибли в результате теракта в мечетях Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Неизвестные открыли там стрельбу из огнестрельного оружия. До 30 раненых госпитализированы, сообщают местные СМИ.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила в телеэфире информацию о многочисленных жертвах, правда, не смогла назвать и точное число. По её словам, это один из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии.

Полиция подтвердила задержание одного из нападавших. Как передаёт РЕН ТВ, им оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант – приверженец ультраправых взглядов. Мечети были атакованы сразу после дневной молитвы, когда в них находилось несколько сотен человек. Экстремисты заблокировали входные двери и устроили бойню.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.