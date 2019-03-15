Десятки человек погибли при атаке на мечети в Новой Зеландии

Не менее 27 человек погибли в результате теракта в мечетях Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Неизвестные открыли там стрельбу из огнестрельного оружия. До 30 раненых госпитализированы, сообщают местные СМИ.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила в телеэфире информацию о многочисленных жертвах, правда, не смогла назвать и точное число. По её словам, это один из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии.

Полиция подтвердила задержание одного из нападавших. Как передаёт РЕН ТВ , им оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант – приверженец ультраправых взглядов. Мечети были атакованы сразу после дневной молитвы, когда в них находилось несколько сотен человек. Экстремисты заблокировали входные двери и устроили бойню.