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Десятиклассник изнасиловал первоклассника в Подмосковье

14 Ноября 2018 в 18:15
Десятиклассник изнасиловал первоклассника в Подмосковье

Следователи выясняют обстоятельства, при которых ученик десятого класса одной из подмосковных школ изнасиловал первоклассника. Об этом сообщает в среду, 14 ноября пресс-служба Следственного комитета России. Как отмечает «Свободная пресса», случилось ЧП 30 октября.

Пострадавший младшеклассник рассказал о надругательстве над собой матери, которая в свою очередь обратилась в администрацию учебного заведения. Однако руководство школы не сообщило об этом в полицию. Мать пострадавшего сама написала заявление.

Десятикласснику уже предъявлено обвинение, он арестован, следствие продолжается. Обвиняемого воспитывали родственники-опекуны. Ранее его уже проверяли по линии полиции в связи с противоправными действиями, кроме того он состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних, однако по непонятным причинам был снят с контроля.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин ранее заявил в эфире НСН, что Первый канал ТВ с изнасилованной несовершеннолетней Дианой Шурыгиной подталкивает молодежь к насилию.


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