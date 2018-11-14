Десятиклассник изнасиловал первоклассника в Подмосковье

Следователи выясняют обстоятельства, при которых ученик десятого класса одной из подмосковных школ изнасиловал первоклассника. Об этом сообщает в среду, 14 ноября пресс-служба Следственного комитета России. Как отмечает «Свободная пресса» , случилось ЧП 30 октября.

Пострадавший младшеклассник рассказал о надругательстве над собой матери, которая в свою очередь обратилась в администрацию учебного заведения. Однако руководство школы не сообщило об этом в полицию. Мать пострадавшего сама написала заявление.

Десятикласснику уже предъявлено обвинение, он арестован, следствие продолжается. Обвиняемого воспитывали родственники-опекуны. Ранее его уже проверяли по линии полиции в связи с противоправными действиями, кроме того он состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних, однако по непонятным причинам был снят с контроля.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин ранее заявил в эфире НСН, что Первый канал ТВ с изнасилованной несовершеннолетней Дианой Шурыгиной подталкивает молодежь к насилию.