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Десять человек погибли при пожаре на обувном складе под Новосибирском

4 Января 2018 в 12:35
Десять человек погибли при пожаре на обувном складе под Новосибирском

Крупный пожар произошел на складе обуви в Новосибирской области. Как сообщили в экстренных службах, жертвами возгорания стали десять человек.

По предварительной информации, среди погибших – семь граждан Китая, два таджика и один россиянин. Все они были работниками склада, пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что возгорание возникло в поселке Чернореченском Новосибирской области. Пожар удалось локализовать на площади 2000 метров. Открытого горения нет, ведется разбор завалов.

Причиной пожара могло стать замыкание проводки. По факту пожара прокуратура проводит проверку, пишут «Известия». 

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