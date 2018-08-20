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Десмонд Грин снят с турнира UFC в Москве

20 Августа 2018 в 22:15
Десмонд Грин снят с турнира UFC в Москве

Российский боец UFC Майрбек Тайсумов остался без соперника на турнире UFC Fight Night в Москве. Тасумов должен был встретиться с американцем Десмондом Грином.

В субботу Грин, управляя своим «Dodge Durango», потерял управление и спровоцировал аварию, в которую попало сразу пять транспортных средств. Сам Грин получил небольшие повреждения. Две женщины погибли. Полиция проводит расследование причин инцидента.

28-летний Десмонд Грин — американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полулёгкой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2012 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Bellator, Titan FC и др. Финалист гран-при 10 сезона Bellator, владел титулами чемпиона Titan FC и NEF.


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