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Дерипаска вернулся в топ-500 богатеев мира

1 Марта 2019 в 17:45
Дерипаска вернулся в топ-500 богатеев мира

Бизнесмен и глава компании «Русал» Олег Дерипаска вернулся в список 500 самых богатых людей мира, несмотря на американские санкции. С начала 2019 года его состояние увеличилось на один миллиард долларов. Такую статистику обнародовал Индекс миллиардеров Bloomberg (BBI).

Как отмечает  Ura.ru, Дерипаска с общим состоянием 3,93 миллиарда долларов обосновался на 490 строчке рейтинга. За январь – февраль текущего года все 25 российских предпринимателя, которые входят в ТОП-500, разбогатели.

Самым состоятельным человеком Российской Федерации BBI называет управляющего компанией «Интеррос», генерального директора горно-металлургической компании «Норильский Никель» Владимира Потанина. ОН расположился на 35 месте рейтинга с состоянием в 21,3 миллиарда долларов.

В конце января Минфин Соединённых Штатов Америки снял ограничительные меры с компаний Олега Дерипаски, после того как компания выполнила условие, обновив совет директоров. На этом фоне акции «Русала» на бирже взлетели в цене.

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