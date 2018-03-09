Дерипаска рассказал, кто стоит за «российской темой» в США

Обвинения России во вмешательстве в американские выборы – это яркий пример того, как маленькая группка людей манипулирует общественным сознанием. Такое мнение высказал в интервью западным СМИ российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Он уверен, что теневая власть в США принадлежит небольшой группе людей из средств массовой информации, правительства, разведки и бизнеса. Именно они манипулируют гражданами и навязывают им ложные и провокационные взгляды.

«Их мотивация в превращении неудобной реальности в желаемую — это власть и военно-промышленные коммерческие интересы», — заявил Дерипаска.

По мнению бизнесмена, то, что происходит в американской политике сегодня, похоже на сценарий комедийного фильма Барри Левинсона «Хвост виляет собакой» (Wag the Dog).

«Создатели просто следовали схеме фильма «Хвост виляет собакой»: нам не нужно, чтобы это оказалось правдой. Нам нужно просто отвлечь их», — объяснил Дерипаска, которого цитирует Газета.ру

Ранее знакомая Дерипаски Анастасия Вашукевич, также известная как Настя Рыбка, сообщила, что записала больше 18 часов разговоров между бизнесменом и его соратниками, которые касаются американских выборов.