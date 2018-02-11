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Дерипаска подал в суд на модель, «слившую» фотографии Навальному

11 Февраля 2018 в 12:48
Дерипаска подал в суд на модель, «слившую» фотографии Навальному

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд на эскорт-модель Настю Рыбку. Причина иска – публикация материалов о частной жизни олигарха без его на то согласия.

Иск был подан после публикации фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В материалах утверждается, что Олег Дерипаска встречался на своей яхте с вице-премьером Сергеем Приходько. Вместе с ними присутствовала Настя Рыбка и ее секс0трененр Алекс Лесли, которые потом разместили в соцсетях фотографии с Олегом Дерипаской и аудиозапись, сделанную тайно.

Сама девушка утверждает, что причиной иска стала «банальная ревность» со стороны Дерипаски, сообщает РБК.

Накануне суд внес фильм Навального о Дерипаске в реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Доступ к материалам до разрешения споров заблокирован, пишет RT.

 

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