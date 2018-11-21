Der Spiegel: В России риск умереть в результате стихийного бедствия минимален

Эксперты немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft составили мировой рейтинг стран, который показывает, в какой части планеты риск гибели население от природных катаклизмов наиболее высок наиболее высок. Его публикует журнал Der Spiegel. В список вошла 171 страна.

Специалисты поместили на первое место острова Вануату, на второй позиции — Тонга. Замыкают тройку «лидеров» Филиппины. Особую опасность для их населения представляют землетрясения, цунами и ураганы.

Кроме того, в перечень государств с наиболее высоким уровнем риска вошли страны Юго-Восточной Азии, Центральной Америки и Африки.

Наиболее спокойно себя ощущают жители Саудовской Аравии, Канады и Монголии. Россия, согласно рейтингу экспертов, оказалась в категории стран с низким уровнем опасности, добавляет RT.