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Der Spiegel: В России риск умереть в результате стихийного бедствия минимален

21 Ноября 2018 в 09:39
Der Spiegel: В России риск умереть в результате стихийного бедствия минимален

Эксперты немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft составили мировой рейтинг стран, который показывает, в какой части планеты риск гибели население от природных катаклизмов наиболее высок наиболее высок. Его публикует журнал Der Spiegel. В список вошла 171 страна.

Специалисты поместили на первое место острова Вануату, на второй позиции — Тонга. Замыкают тройку «лидеров» Филиппины. Особую опасность для их населения представляют землетрясения, цунами и ураганы.

Кроме того, в перечень государств с наиболее высоким уровнем риска вошли страны Юго-Восточной Азии, Центральной Америки и Африки.

Наиболее спокойно себя ощущают жители Саудовской Аравии, Канады и Монголии. Россия, согласно рейтингу экспертов, оказалась в категории стран с низким уровнем опасности, добавляет RT.

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