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Депздрав Москвы уточнил число погибших в ДТП на западе Москвы

25 Декабря 2017 в 18:12
Депздрав Москвы уточнил число погибших в ДТП на западе Москвы

В результате наезда автобуса на пешеходов на Славянском бульваре в Москве погибли четыре человека. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные департамента здравоохранения столицы. Источник отмечает, что состояние двух пострадавших оценивается, как тяжелое.

Добавим, всего в ДТП пострадали 15 человек. Они доставлены в НИИ имени Склифосовского, Боткинскую больницу и ГКБ № 67 имени Ворохобова, ГКБ имени Юдина и детскую городскую больницу имени Сперанского.  Авария произошла на Славянском бульваре сегодня днем. Автобус въехал в подземный переход. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело, проверку будет проводить и Ространснадзор. 

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