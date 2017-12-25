Депздрав Москвы уточнил число погибших в ДТП на западе Москвы

В результате наезда автобуса на пешеходов на Славянском бульваре в Москве погибли четыре человека. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные департамента здравоохранения столицы. Источник отмечает, что состояние двух пострадавших оценивается, как тяжелое.

Добавим, всего в ДТП пострадали 15 человек. Они доставлены в НИИ имени Склифосовского, Боткинскую больницу и ГКБ № 67 имени Ворохобова, ГКБ имени Юдина и детскую городскую больницу имени Сперанского. Авария произошла на Славянском бульваре сегодня днем. Автобус въехал в подземный переход. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело, проверку будет проводить и Ространснадзор.