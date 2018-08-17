Депутаты Рады подрались в прямом эфире из-за посещений гей-парада

Депутаты Верховной рады подрались в прямом эфире украинского телеканала «Прямой», сообщает РЕН.ТВ. Конфликт произошел между депутатом от группы «Воля народа» Сергеем Шаховым и представителем «Радикальной партии» Игорем Мосийчуком.

Шахов заявил, что Мосийчуку «не следует посещать гей-парады». Мосийчук потребовал от него извинений, после чего между парламентариями завязалась драка. Депутат от группы «Воля народа» толкнул своего коллегу из «Радикальной партии», который встал и начал отбиваться тростью, передает RT.

Выяснение отношений затем продолжилось в лифте, после того как парламентарии покинули студию телеканала, сообщает Газета.ру.