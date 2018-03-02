Депутаты предложили разрешать баллотироваться в президенты только служившим в армии

В Госдуму внесен проект закона об ужесточении требований для регистрации кандидатов в президенты РФ. Авторы документа - депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским. Они предлагают дополнить закон «О выборах президента РФ» требованием, чтобы кандидат на высший государственный пост обязан «либо проходить службу в армии, либо иметь обоснованное освобождение, подтвержденное военкоматом». На женщин эта норма не распространяется, сообщил ТАСС один из авторов инициативы, вице-спикер от либерал-демократов Игорь Лебедев. Кроме того кандидаты должны предъявить справку о состоянии здоровья и пройти проверку на допуск к гостайне.