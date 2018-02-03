Депутаты обсудят введение наказания за искажение правды о ВОВ

Госдума рассмотрит инициативу о введении уголовного наказания за искажение правды о Великой Отечественной войне, как только инициатива поступит в нижнюю палату российского парламента. Об этом рассказал журналистам глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Надо текст смотреть, тогда будем рассуждать», — прокомментировал предложение РИА Новости Крашенинников.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести уголовное наказание для тех, кто намеренно искажает правду о Великой Отечественной войне.
Уголовная ответственность должна быть для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ. В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения. Вечная слава Героям!— Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 2 февраля 2018 г.