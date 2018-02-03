Депутаты обсудят введение наказания за искажение правды о ВОВ

Госдума рассмотрит инициативу о введении уголовного наказания за искажение правды о Великой Отечественной войне, как только инициатива поступит в нижнюю палату российского парламента. Об этом рассказал журналистам глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.



«Надо текст смотреть, тогда будем рассуждать», — прокомментировал предложение РИА Новости Крашенинников.



Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести уголовное наказание для тех, кто намеренно искажает правду о Великой Отечественной войне.