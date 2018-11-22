Депутаты хотят штрафовать за спутниковые антенны и кондиционеры

Подмосковные депутаты предложили штрафовать хозяев квартир, которые самовольно устанавливают спутниковые антенны, кондиционеры или другие объекты на фасадах исторических зданий. Как сообщил телеканалу «360» министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, муниципалитеты будут иметь право устанавливать требования к архитектурно-художественному облику зданий.

Депутаты Мособлдумы одобрили в первом чтении законопроект, который предусматривает штрафы за размещение портящих облик дома предметов на исторических зданиях. Речь идет о размещении спутниковых антенн и кондиционеров на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой.

Согласно статистике, лидером по числу установленных спутниковых тарелок в стране является компания «Триколор». По данным Telecom Daily, на конец первого полугодия 2018 года «Триколор» обслуживал чуть более 12,2 миллионов подписчиков, а это около 75% «парка» спутниковых антенн.

Ранее НСН сообщила о скандале вокруг подмосковной школы «Горки», которая была закрыта якобы на ремонт в конце октября. Родителям учеников предложили перевести детей в другие учебные заведения. Несмотря на заверения министра просвещения Ольги Васильевой, что школа продолжит работу после ремонта, родители уверены, что неизвестные пытаются захватить земли, на которых расположено учебное заведение.

Правозащитница, юрист Екатерина Гордон рассказала НСН, чего добиваются родители учеников и защитники учебного заведения. Она призвала к ответу лиц, ответственных за закрытие школы.

«Есть и среди родителей юристы. Есть понятные вещи, о которых они просят. Мы на данном этапе пытаемся придать ситуации гласность. Если нужны будут дальнейшие юридические действия, мы их предпримем. На данном этапе мы хотим обратиться и к министру просвещения, и к главе Подмосковья Воробьёву за объяснениями», — заявила Гордон.