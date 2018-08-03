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Депутатов вызывают на слушания по изменениям в пенсионной системе

3 Августа 2018 в 14:05
Депутатов вызывают на слушания по изменениям в пенсионной системе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме 21 августа пройдут «большие» парламентские слушания, посвященные изменениям в пенсионной системе. Ради этого депутатам придется на один день выйти из отпуска, пишут «Ведомости».

Отмечается, что в обсуждении примут участие депутаты, чиновники, представители законодательной и исполнительной власти регионов и эксперты. Обсуждение в таком формате поддержали все фракции Госдумы, сообщает Ura.ru.

Также 7 августа спикер нижней палаты парламента проведёт совещание по подготовке слушаний, в нем примут участие депутаты и сотрудники аппарата, сообщает «Свободная Пресса».

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