Депутатов вызывают на слушания по изменениям в пенсионной системе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме 21 августа пройдут «большие» парламентские слушания, посвященные изменениям в пенсионной системе. Ради этого депутатам придется на один день выйти из отпуска, пишут «Ведомости».



Отмечается, что в обсуждении примут участие депутаты, чиновники, представители законодательной и исполнительной власти регионов и эксперты. Обсуждение в таком формате поддержали все фракции Госдумы, сообщает Ura.ru.

Также 7 августа спикер нижней палаты парламента проведёт совещание по подготовке слушаний, в нем примут участие депутаты и сотрудники аппарата, сообщает «Свободная Пресса».