Депутатам и сенаторам предложили отказаться от льгот при получении пенсии

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что депутаты Госдумы и сенаторы должны отказаться от льгот при получении пенсии. Он предложил выплачивать пенсии парламентариям на общих основаниях, пишет «Газета.ру». По мнению политика, так будет справедливо.

Турчак предложил ввести такую норму с 1 января 2019 года, сообщает телеканал «360». Инициатива была озвучена на заседании с участием генерального совета и руководителей фракций в региональных парламента. Предложение планируется направить на рассмотрение президента Владимира Путина.

Турчак также предложил направлять средства, изъятые у коррупционеров, в Пенсионный фонд России.

Во вторник в Госдуме пройдут большие парламентские слушания по изменениям пенсионной системы, которую предложило правительство.