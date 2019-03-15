Депутата Госдумы задержали за взятку в три миллиарда рублей

Вадим Белоусов

Депутата Госдумы Вадима Белоусова задержали по обвинению в получении взятки в три миллиарда рублей. Белоусов доставлен в суд, где решится вопрос об избрании ему меры пресечения. По версии следствия, в период с 2010 по 2014 годы Белоусов совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили взятку от руководителя холдинга за оказание покровительства. В результате организациям холдинга была обеспечена победа в аукционах в сфере дорожного обслуживания, а лица, подконтрольные взяткодателям, назначены на должности директоров госпредприятий. Как отмечается, сумма взятки составляла более трех миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг арестован на 2 месяца решением Домодедовского суда Московской области. Дело в отношении Горринга заведено по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Оно было переквалифицировано из более раннего, по которому Горринг обвинялся в посредничестве при передаче взятки. Причиной отставки экс-служащего стала запись онлайн-игры, в ходе которой Горринг рассказывает о связи с подчиненными, угрожает сексуальным насилием другим игрокам, оскорбляет находящихся с ним в комнате людей, все это сопровождается нецензурной лексикой, напоминает RT.



