Депутат, якобы избивший учительницу в Осетии, сложил мандат. Видео

Депутат собрания представителей Ардонского района в Северной Осетии Василий Гогичашвили принял решение о сложении полномочий после обвинений в якобы избиении учительницы местной школы. Об этом народный избранник объявил лично в видеообращении на информационном сайте ОcНова, передает RT .

Гогичашвили представляет партию «Патриоты России». Он заявил, что местные власти утроили его травлю за критику в их адрес и свою принципиальную позицию. Депутат также отверг обвинения в избиении учительницы. Он подчеркнул, что не тронул её и пальцем, а ситуация была вызвана «незаслуженным» обвинением в адрес его несовершеннолетней племянницы-инвалида в краже денег.





Как отмечает Телеканал «360» , ранее на Василия Гогичашвили пожаловались педагоги города Ардон. Они утверждали, что он ворвался на урок, на глазах детей схватил учительницу за волосы и потащил в другой кабинет. В региональном Следственном комитете начали проверку.