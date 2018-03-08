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Депутат Слуцкий извинился перед женщинами

8 Марта 2018 в 14:31
Депутат Слуцкий извинился перед женщинами

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий 8 марта поздравил женщин с праздником и извинился перед тем, кого «когда-либо вольно или невольно обидел». Поздравления депутат опубликовал на своей страничке в Facebook.

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу», - отметил депутат.

В феврале три журналистки обвинили Слуцкого в домогательствах. Сам парламентарий назвал все обвинений провокацией, а также заявил, что оставляет за собой право в любой момент подать на журналисток в суд, пишет Газета.ру

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