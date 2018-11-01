Депутат Рады сравнил Украину с рыбкой из аквариума

Внефракционный депутат Верховной рады Борислав Берёза назвал Украину с аквариумной рыбкой. Он пояснил, что много лет страна живет без долгосрочной стратегии развития.

«Последние 27 лет на Украине работает принцип гуппи, аквариумной рыбки — живем сегодняшним днем», — заявил Берёза в эфире телеканала NewsOne.





Парламентарий привел в качестве положительного примера США, Китай и Германию, где власти знают, как будут жить на несколько десятков лет вперед, пишут «Известия».

Берёза добавил, что некоторым людям позволяют не платить налоги, а власть «тихонечко ворует», отмечает RT.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что санкции, которые введёт РФ, огорчат представителей украинских властей, зарабатывающих в России, и это оценят простые украинцы.