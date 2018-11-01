Четверг
01 ноября
USD 65.6
EUR 74.42
Горячие новости

Депутат Рады сравнил Украину с рыбкой из аквариума

1 Ноября 2018 в 10:58
Депутат Рады сравнил Украину с рыбкой из аквариума

Внефракционный депутат Верховной рады Борислав Берёза назвал Украину с аквариумной рыбкой. Он пояснил, что много лет страна живет без долгосрочной стратегии развития.

«Последние 27 лет на Украине работает принцип гуппи, аквариумной рыбки — живем сегодняшним днем», — заявил Берёза в эфире телеканала NewsOne.


Парламентарий привел в качестве положительного примера США, Китай и Германию, где власти знают, как будут жить на несколько десятков лет вперед, пишут «Известия».

Берёза добавил, что некоторым людям позволяют не платить налоги, а власть «тихонечко ворует», отмечает RT.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что санкции, которые введёт РФ, огорчат представителей украинских властей, зарабатывающих в России, и это оценят простые украинцы.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.