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Депутат Рады рассказал о замерзании городов из-за решения правительства

1 Ноября 2018 в 09:45
Депутат Рады рассказал о замерзании городов из-за решения правительства

Депутат Рады Александр Вилкул заявил, что если жителям Украины отключать газ за неуплату, то могут замерзнуть целые города. По его словам, разрешение правительства НАК «Нафтогазу» отключать газ у должников за коммунальные услуги равносильно «лицензии на убийство». В эфире телеканала 112 парламентарий заявил, что люди накопили долги по коммунальным услугам, не потому, что они плохие, а потому, что неплатежеспособны.

Вилкул добавил, что у жителей Украины долгов за коммунальные услуги, в том числе и за газ, накопилось на 88 млрд гривен, передает Ura.ru.

Накануне в Киеве прошел организованный украинской Радикальной партией Олега Ляшко митинг против повышения цены на газ для населения, сообщает RT.

Ранее бывший советник Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН заявил, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко хочет сделать Россию «супердонором» для Украины.

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