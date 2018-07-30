Депутат Рады пришёл в ужас от украинского учебника географии

Учебник по географии для восьмого класса привёл в ужас депутата Верховной Рады Украины Вадима Рабиновича, сообщает «телеканал «112 Украина».

По его словам, большая часть содержания учебника является «бредом». Он отметил, что строительство новой страны происходит не за счёт реальных изменений, а «за счёт бреда, который мы начинаем внушать детям», приводит его слова Ura.ru.

Отдельное внимание депутата привлекли утверждения авторов учебника о достижениях украинцев в освоении космоса. Он с иронией отозвался о достоверности фактов, изложенных в пособии, а также предложил его авторам считать, что «Борисполь назван в честь Бориса Ельцина, в интересах Украины развалившего СССР и СНГ», отмечают «Известия».