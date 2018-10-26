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Депутат Рады предупредил об опасности разрыва договора с Россией по Азовскому морю

26 Октября 2018 в 07:39
Депутат Рады предупредил об опасности разрыва договора с Россией по Азовскому морю
Депутат Верховной рады Украины Вадим Денисенко, входящий во фракцию «Блок Петра Порошенко», призвал не разрывать договор с Россией о совместном использовании Азовского моря. По его словам, «это невозможно де-факто». Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала «112 Украина»

Денисенко утверждает, что при разрыве отношений Киев «сам себя загонит в европейских судах и своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте в тупик».

На фоне сложных отношений с Россией депутат Вадим Денисенко считает, что Украине нужно «выстраивать свой паритет», отмечает RT.

В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что Россия не нарушает норм международного права в Азовском море и никто, кроме Украины, претензий к Москве по этому поводу не предъявляет.

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