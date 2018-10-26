Депутат Рады предупредил об опасности разрыва договора с Россией по Азовскому морю

Денисенко утверждает, что при разрыве отношений Киев «сам себя загонит в европейских судах и своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте в тупик».
На фоне сложных отношений с Россией депутат Вадим Денисенко считает, что Украине нужно «выстраивать свой паритет», отмечает RT.
В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что Россия не нарушает норм международного права в Азовском море и никто, кроме Украины, претензий к Москве по этому поводу не предъявляет.