Депутат Рады предупредил об опасности разрыва договора с Россией по Азовскому морю

Депутат Верховной рады Украины Вадим Денисенко, входящий во фракцию «Блок Петра Порошенко», призвал не разрывать договор с Россией о совместном использовании Азовского моря. По его словам, «это невозможно де-факто». Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала «112 Украина»

Денисенко утверждает, что при разрыве отношений Киев «сам себя загонит в европейских судах и своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте в тупик».

На фоне сложных отношений с Россией депутат Вадим Денисенко считает, что Украине нужно «выстраивать свой паритет», отмечает RT.