Депутат Рады предложил зарабатывать на польских огурцах вместо газа из РФ

Украина потеряет от трех до пяти миллиардов долларов после прекращения транзита российского газа. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112».

По словам депутата Рады, украинским властям нужно «ехать договариваться» с Москвой, пишет «Свободная пресса».

«Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти и что с нами будет, на чем будем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше?», — цитирует украинского депутата Утро.ру.

Напомним, что соглашение по транзиту российского газа через Украину в европейские страны истекает в конце этого года. Его продление или новый договор стороны пока не обсуждали, отмечает Ura.ru. Переговоры намечены на май.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Газпром» начал официально уведомлять страны о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года. По словам Коболева, российская компания уведомляет страны, граничащие с Украиной или зависящие от транзита газа через ее территорию, о прекращении прокачки «голубого топлива» через территорию Незалежной.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак рассказал в эфиреНСН, что Украина без газа не останется.

Добавим, что Россия работает над «Северным потоком-2» и «Турецким потоком» для доставки топлива в европейские страны напрямую. 22 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером сообщил, что Венгрия получит российский газ в 2020 году, минуя территорию Украину, даже если Москва и Киев не придут к соглашению по транзиту. Президент Российского газового союза Сергей Чижов в эфире НСН выразил сомнение, что Украина может помешать строительству российских газопроводов в обход ее территории.