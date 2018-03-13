Депутат предложил узаконить понятие «информационная война»

В Госдуме предложили законодательно закрепить понятие «информационная война». Инициатор председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев полагает, что в отношении тех стран, которые находятся с Россией в состоянии информационной войны, необходимо вводить санкции, сообщает «Русская планета». Депутат считает, что для России принятие такого термина будет выгодно.

Такова была реакция парламентария на заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о том, что Великобритания может пересмотреть уровень своего представительства на чемпионате мира по футболу в России, если в инциденте с отравлением экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем подтвердится «российский след». По мнению Дегтярева, такое заявление - это продолжение развернутой ранее информационной войны против России.









