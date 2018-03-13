Вторник
13 марта
USD 56.61
EUR 69.8
Горячие новости

Депутат предложил узаконить понятие «информационная война»

13 Марта 2018 в 13:14
Депутат предложил узаконить понятие «информационная война»

В Госдуме предложили законодательно закрепить понятие «информационная война». Инициатор председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев полагает, что в отношении тех стран, которые находятся с Россией в состоянии информационной войны, необходимо вводить санкции, сообщает «Русская планета». Депутат считает, что для России принятие такого термина будет выгодно.

Такова была реакция парламентария на заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о том, что Великобритания может пересмотреть уровень своего представительства на чемпионате мира по футболу в России, если в инциденте с отравлением экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем подтвердится  «российский след». По мнению Дегтярева, такое заявление - это продолжение развернутой ранее информационной войны против России.   




Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.