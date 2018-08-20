Депутат предложил предоставлять пожилым работникам дополнительный отпуск

Депутат костромской областной думы Иван Богданов предложил давать дополнительные оплачиваемые отпуска людям предпенсионного возраста. По его мнению, такую возможность необходимо обсудить, передает РЕН ТВ.

По мнению Богданова, также пожилые работники должны в обязательном порядке проходить ежегодную диспансеризацию, отмечает «ФедералПресс».

Ранее Госдума рассмотрела в первом чтении проект правительственного законопроекта по изменению пенсионной системы. В ней в частности предлагается повысить возраст выхода на пенсию. Предполагается, что происходить это будет постепенно. Изменения начнутся с 2019 года.