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Депутат предложил Киеву вернуть Донбасс и Харьков после слов об «оккупации»

7 Января 2018 в 15:55
Депутат предложил Киеву вернуть Донбасс и Харьков после слов об «оккупации»

Если советский период для Украины был «оккупацией», то все переданные ей в это время территории придется вернуть. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Парламентарий подчеркнул, что Киеву придется вернуть не только Крым, а также Днепропетровск, Харьков и весь Донбасс, потому как до создания СССР эти территории не были в составе Украины, пишет РИА Новости.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что советский период Украины был «оккупацией» и нынешним властям нужно работать над признанием этого факта.

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