Депутат от Крыма поддержал украинских студентов, посетивших полуостров

Россияне и украинцы всегда жили вместе, и крымчане рады принимать у себя граждан братской страны. Так Депутат государственного совета Республики Крым Николай Юревич прокомментировал приезд на практику студентов из Украины.

«Это давно уже не секрет, что власть на Украине — одно, а народ — другое. Люди и власть там несовместимы. То, что их студенты едут в Крым, — это нормально. Украинцы — наши братья и сестры. Так и должно быть, ведь наши два народа неразделимы». – заявил Юденич, слова которого приводит ФАН.

Ранее стало известно, что студенты Сумского государственного педагогического университета, обучающиеся по специальности «Туризм», прошли практику в Крыму в обход СБУ, пишет RT.