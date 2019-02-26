Депутат Милонов предложил отказаться от шестидневки в школах

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против шестидневной недели в школах. В письме к главе Минпросвещения Ольге Васильевой, он отметил, что во всех российских регионах необходимо провести «школьный референдум».

В бюллетенях должен быть один вопрос: отказ от шестидневной недели.

Милонов заявил, что нагрузка на школьников слишком большая. Кроме того, семьи зачастую становятся заложниками «шестидневки», которая не оставляет времени для совместных путешествий, отдыха, поездок на дачу и досуга.

Кстати, аналогичный референдум уже проводился в Подмосковье, на нем более 95% школьников и их родителей проголосовали за пятидневную учебную неделю.