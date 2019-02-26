Депутат Милонов предложил отказаться от шестидневки в школах

В бюллетенях должен быть один вопрос: отказ от шестидневной недели.
Милонов заявил, что нагрузка на школьников слишком большая. Кроме того, семьи зачастую становятся заложниками «шестидневки», которая не оставляет времени для совместных путешествий, отдыха, поездок на дачу и досуга.
Кстати, аналогичный референдум уже проводился в Подмосковье, на нем более 95% школьников и их родителей проголосовали за пятидневную учебную неделю.
Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с зампредами регионального правительства заявил, что ликвидация второй смены является основной задачей. Для этого начнут строить пять десятков новых школ, сроки возведения – полтора года.