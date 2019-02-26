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Депутат Милонов предложил отказаться от шестидневки в школах

26 Февраля 2019 в 13:33
Депутат Милонов предложил отказаться от шестидневки в школах
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против шестидневной недели в школах. В письме к главе Минпросвещения Ольге Васильевой, он отметил, что во всех российских регионах необходимо провести «школьный референдум».

В бюллетенях должен быть один вопрос: отказ от шестидневной недели.

Милонов заявил, что нагрузка на школьников слишком большая. Кроме того, семьи зачастую становятся заложниками «шестидневки», которая не оставляет времени для совместных путешествий, отдыха, поездок на дачу и досуга.

Кстати, аналогичный референдум уже проводился в Подмосковье, на нем более 95% школьников и их родителей проголосовали за пятидневную учебную неделю.

Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с зампредами регионального правительства заявил, что ликвидация второй смены является основной задачей. Для этого начнут строить пять десятков новых школ, сроки возведения – полтора года.

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