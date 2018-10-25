Депутат из Саратова пересел на «министерскую диету»

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко начал эксперимент по питанию на 3,5 тысячи рублей в месяц. Такое решение он принял, чтобы проверить слова экс-министра труда региона Натальи Соколовой о том, что пенсионерам достаточно такой суммы, сообщает « ФедералПресс ».

Видеоотчёт о первом дне закупки региональный депутат опубликовал на своей странице в Instagram. Для начала он купил морковь, лук, два килограмма картофеля, курицу, молоко, яйца и масло, помидоры, яблока, гречку. Он также отметил, что не забыл про «макарошки», пишет Ura.ru . Когда депутат посмотрел на покупки, отметил, что «неделя будет не самая сытная».

Ранее в отставку отправили Соколову из-за её скандального высказывания о «диете», которую прозвали «министерской». Она пояснила, что на 3,5 тысячи в месяц спокойно можно прожить. Глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН сравнил такой паёк с пайком немецких военнопленных в советских лагерях.