Депутат Госдумы: Все крымские мечети должны быть переданы муфтияту

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Вопрос об оформлении правоустанавливающих документов на мусульманские культовые сооружения обсуждался на совещании в правительстве Республики Крым, сообщает КИА.

Мероприятие провёл депутат Государственной Думы РФ Руслан Бальбек – совместно с председателем Госкомнаца РК Ленуром Абдурамановым и руководством Духовного управления мусульман Крыма.

«К сожалению, в украинский период мечети находились вне правового поля. Так в марте 2014 года была проведена инвентаризация всех исламских культовых сооружений и выявлено 338 мечетей, построенных при Украине, из которых 286 оказались бесхозяйными и только 4 мечети были надлежащим образом оформлены», - написал Бальбек на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, на ноябрь 2018 года общее количество мечетей возросло до 368, из них бесхозяйными являются 305, но все они за счет бюджетных средств будут узаконены с дальнейшей передачей в ДУМК, ведь именно духовные лица могут обеспечить надлежащий уход за сооружениями и заботятся о воспитании духовности.

Ранее НСН рассказала, что заканчивается первый этап ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Ханская мечеть» в Бахчисарае. Отмечается, что реставрация удалось, несмотря на попытки украинской стороны устроить скандал вокруг этого события.

Инженерные исследования, проведённые в первый этап реставрации, выявили, что деревянные элементы крыши здания имеют грибковые поражения. Тогда было принято решение об их замене, которая позволит не только укрепить конструкцию, но и сохранить уникальную схему и материалы.

Напомним, что последние серьёзные противоаварийные работы в Ханском дворце проводились ещё в советский период, в начале 60-х годов. За всё время нахождения крымского культурного объекта в ведении Украины финансирования для реставрации так и не нашлось.