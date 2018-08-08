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Депутат Госдумы предложил отменить школьные домашние задания

8 Августа 2018 в 15:20
Депутат Госдумы предложил отменить школьные домашние задания

В Госдуме предложили отменить домашние задания для школьников. Автором инициативы выступил зампред нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов. Он пояснил, что выполнение домашних заданий лишает детей свободного времени. Кроме того, парламентарий сослался на опыт других стран, где уроков на дом учащимся не задают, сообщает ИА «Москва».

По мнению депутата, из-за большой нагрузки школьники теряют интерес к учебе. Кроме того, постоянная зубрежка плохо сказывается на здоровье подрастающего поколения, передает Ura.ru. Чернышов предлагает дать детям время поиграть в футбол и подышать свежим воздухом.

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