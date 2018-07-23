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Футболист Денис Черышев может перейти в «Барселону»

23 Июля 2018 в 10:05
Футболист Денис Черышев может перейти в «Барселону»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде хочет видеть в своих рядах российского полузащитника Дениса Черышева, который играет в «Вильярреале». Наставник отметил великолепную игру хавбека на чемпионате мира-2018, в котором он забил 4 мяча в 5 матчах, пишет «Свободная пресса».

На трансферном рынке Черышева оценивают в 8 миллионов евро, но сумма может значительно возрасти. К тому же у россиянина долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2021 года.

Как напоминает РЕН-ТВ, Черышев ранее выступал в составе принципиального противника «Барсы» - мадридского «Реала». Но из-за череды травм был отправлен в фарм-клуб - «Вильярреал». К тому же Денис не смог закрепиться даже в качестве игрока ротации, поскольку на его позиции играл Криштиану Роналду, ныне отправившейся в «Ювентус».

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