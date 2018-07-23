Футболист Денис Черышев может перейти в «Барселону»

На трансферном рынке Черышева оценивают в 8 миллионов евро, но сумма может значительно возрасти. К тому же у россиянина долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2021 года.
Как напоминает РЕН-ТВ, Черышев ранее выступал в составе принципиального противника «Барсы» - мадридского «Реала». Но из-за череды травм был отправлен в фарм-клуб - «Вильярреал». К тому же Денис не смог закрепиться даже в качестве игрока ротации, поскольку на его позиции играл Криштиану Роналду, ныне отправившейся в «Ювентус».