Футболист Денис Черышев может перейти в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде хочет видеть в своих рядах российского полузащитника Дениса Черышева, который играет в «Вильярреале». Наставник отметил великолепную игру хавбека на чемпионате мира-2018, в котором он забил 4 мяча в 5 матчах, пишет «Свободная пресса»

На трансферном рынке Черышева оценивают в 8 миллионов евро, но сумма может значительно возрасти. К тому же у россиянина долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2021 года.