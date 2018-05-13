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«Денег нет, но вы держитесь». Говорившей с Медведевым крымчанке подняли пенсию

13 Мая 2018 в 17:23
«Денег нет, но вы держитесь». Говорившей с Медведевым крымчанке подняли пенсию

Пенсионерка из Крыма Анна Буянова, ставшая героиней интернет-мема «денег нет, но вы держитесь», получила прибавку к пенсии в размере 450 рублей. Об этом она сама рассказала журналистам.

Два года назад Буянова спросила у премьера Дмитрия Медведева об индексации пенсий, на что премьер ответил, что денег на это нет и посоветовал женщине «держаться».

«Денег нет сейчас, найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — попрощался глава правительства. Ответ главы кабмина стал интернет-мемом.


Как сообщает «Новая газета», пенсию Буяновой все же подняли, но только на 450 рублей - с 8058 рублей до 8500 рублей. Женщина отметила, что это не индексация и она по-прежнему выживает только за счет своего хозяйства.

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